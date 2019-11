Kursziel

BASF-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 80 buy Société Générale - 29.11.2018 77 buy Berenberg Bank Sebastian Bray 25.10.2019 74 buy Deutsche Bank Tim Jones 01.11.2019 73 hold CFRA Wan Nurhayati 29.10.2018 72 outperform Credit Suisse Chris Counihan 24.10.2019 71 hold Warburg Research Oliver Schwarz 28.10.2019 68 neutral Macquarie Research James Knight 29.11.2018 68 halten DZ BANK Peter Spengler 24.10.2019 68 halten Independent Research Sven Diermeier 24.10.2019 67 equal weight Morgan Stanley Charles Webb 14.07.2019 67 neutral UBS Andrew Stott 25.10.2019 66 halten Nord LB Thorsten Strauß 24.10.2019 66 neutral Goldman Sachs Georgina Iwamoto 24.10.2019 66 equal weight Barclays Sebastian Satz 24.10.2019 61 hold HSBC Martin Evans 17.10.2019 60 hold Jefferies Laurence Alexander 25.10.2019 59 hold Kepler Cheuvreux - 30.09.2019 59 neutral J.P. Morgan Chetan Udeshi 24.10.2019 59 hold Baader Bank Markus Mayer 24.10.2019 55 underperform Merrill Lynch - 18.09.2019 54 market perform Sanford C. Bernstein & Co Gunther Zechmann 08.11.2019 - buy Citigroup Thomas Wrigglesworth 08.05.2018

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.11.2019/ac/a/d)





Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) nach den Q3-Quartalszahlen 2019 zu? 80 oder 54 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BASF-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF SE hat am 24. Oktober die Zahlen für das 3. Quartal 2019 bekannt gegeben.Der Umsatz fiel im Berichtszeitraum mit 15,2 Mrd. EUR leicht unter dem Vorjahr aus. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen belief sich auf 1,1 Mrd. EUR und lag somit um 24% unter dem Vorjahr. Das EBITDA legte auf 2,3 Mrd. EUR gegenüber 2,2 Milliarden EUR im Vorjahr zu. Das EBITDA vor Sondereinflüssen ging um 8% auf 2,1 Mrd. EUR zurück. Das EBIT betrug 1,4 Mrd. EUR und lag fast auf Vorjahresniveau. Die Sondereinflüsse im EBIT beliefen sich auf plus 257 Mio. EUR gegenüber minus 75 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter betrug 911 Mio. EUR, gegenüber 1,2 Mrd. EUR im Vorjahr. Das EPS gab von 1,31 EUR im Vorjahresquartal auf 1,00 EUR nach. Das bereinigte EPS lag bei 0,86 EUR, gegenüber 1,51 EUR im Vorjahr. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 2,0 Mrd. EUR, verglichen mit 2,9 Mrd. EUR im Vorjahr. Der Free Cashflow ging auf 1,1 Mrd. EUR zurück.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q3-Quartalszahlen 2019 zur BASF-Aktie?Börsenplätze BASF-Aktie: