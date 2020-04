Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.04.2020/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: 50er EMA im Fokus - ChartanalyseDie Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) sind seit dem Verlaufshoch vom 07. November 2019 bei EUR 72,17 immer mehr unter die Räder gekommen und befanden sich schon lange vor dem Crash der internationalen Aktienmärkte in der Folge der Coronavirus-Pandemie auf dem Rückzug, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 10. Januar sei dabei der wichtige 200er EMA im Tageschart nachhaltig nach unten durchbrochen worden. Damit sei klar geworden, dass ein längerer Kursrückgang bevorstehen dürfte. Die Aktien hätten in der Folge auch immer mehr an Abwärtsdynamik aufgenommen und am 16. März ein Verlaufstief bei EUR 37,35 erreicht. Aktuell würden sich die Titel in einer normalen Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend befinden, wobei aber noch nicht einmal der kurzfristig wichtige 50er EMA habe zurückerobert werden können. Am Vortag seien die Titel bei EUR 46,66 aus dem Handel gegangen. Der Abwärtstrend sei übergeordnet weiterhin klar intakt.Ausblick: Die Aktien würden sich weiterhin schwach zeigen, solange der 50er EMA nicht erobert werden könne. Erst darüber würde sich die Lage für die Titel etwas aufhellen und eine sich ausdehnende Aufwärtskorrektur möglich werden.Die Short-Szenarien: Die Aktien könnten den Widerstandsbereich um EUR 50,00 nicht mehr erobern und würden in der Folge wieder nach unten absacken. Die nächsten Anlaufmarken nach unten wären dann die Unterstützung bei EUR 45,00 sowie bei EUR 40,00. Unter EUR 40,00 dürfte das Verlaufstief bei EUR 37,35 angelaufen und dem Trend folgend wohl auch unterschritten werden. Das nächste Anlaufziel unter der Marke von EUR 37,35 wäre der Bereich um EUR 35,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: