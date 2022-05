NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

139,09 USD +2,13% (30.05.2022, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (30.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Die BAIDU-Aktie habe nach der Veröffentlichung der Zahlen ein Lebenszeichen gesendet. Die charttechnische Lage beim Papier des chinesischen Tech-Konzerns habe sich mit dem jüngsten Kurssprung verbessert. Und BAIDU mische bei einem sehr spannenden Zukunftsthema ganz vorne mit. Denn das Unternehmen sei einer der Vorreiter des autonomen Fahrens im Reich der Mitte und dürfe nun der Öffentlichkeit in Peking komplett fahrerlose Mitfahrdienste anbieten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.05.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:129,20 EUR -0,31% (30.05.2022, 15:41)