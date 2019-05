Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

118,00 EUR -14,49% (17.05.2019, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

131,67 USD -14,33% (17.05.2019, 17:06)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (17.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Staatliche Regulierungen und Konjunktursorgen - Suchmaschinen-Gigant BAIDU bekomme im ersten Quartal das süß-saure China-Special geliefert. Die Folge: Zum ersten Mal seit die BAIDU-Aktie 2005 an der Börse gehandelt werde, habe der chinesische Konzern einen Verlust verkraften müssen. Heute zum Handelsstart notiere die Aktie knapp 16 Prozent tiefer.327 Millionen Yuan (umgerechnet 47 Millionen Dollar) rutsche BAIDU im ersten Quartal ins Minus. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal sei ein Umsatz von 6,7 Milliarden Yuan erwirtschaftet worden.Laut CEO Robin Li habe der Grund für den Verlust in erhöhter stattlicher Regulierung und Überprüfung von Online-Content sowie in einem allgemein schwächeren Wirtschaftswachstum gelegen. "Auch wenn die chinesische Regierung einige Maßnahmen angekündigt hat, um das Wirtschaftswachstum zu stützen ( ) bleiben wir gegenüber dem Online-Werbemarkt vorsichtig gestimmt," habe Li im Rahmen der Analystenkonferenz gesagt.Ebenfalls nicht gerade gewinnfördernd - aber durchaus vertretbar - seien die Investitionen in neue Geschäftsfelder wie Künstliche Intelligenz, Autonomes Fahren oder in eigene Videoinhalte für den Streaming-Dienst iQiyi. Die Entwicklungskosten seien um 26 Prozent gestiegen - die Content-Kosten seien um 47 Prozent gewachsen.Langfristig könne diese Strategie aufgehen - doch das Kerngeschäft mit Suchmaschinen-Werbung bleibe unter Druck.Investierte Anleger sollten aufgrund der attraktiven Bewertung auch im Abwärtstrend dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Den Stopp sollte man bei 115 Euro ziehen. (Analyse vom 17.05.2019)