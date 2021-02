Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

262,00 EUR +1,35% (15.02.2021, 16:24)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

313,00 USD +1,10% (15.02.2021, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (15.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BAIDU-Aktie habe die Marke von 313 USD erreicht. Bei dem Wert komme im Moment viel zusammen. Immer sichtbarer würden im Moment die ganzen Bereiche, die früher nicht so im Interesse der Anleger gewesen seien. Zum einen die Stärke bei der künstlichen Intelligenz, die letztendlich die Voraussetzung für das autonome Fahren sei. Zum anderen die Stärke im Cloud-Geschäft - das sei noch nicht ganz so sichtbar, vor allem, weil es hier um Industrie-Anwendungen gehe. Es sei aber ein Milliarden-Markt und hier könnte BAIDU tatsächlich einen etwas breiteren Fuß in die Tür bekommen. Hinzu komme die Fantasie mit dem E-Auto. Das alles treibe die BAIDU-Aktie enorm nach oben. Irgendwann dürfte hier eine Korrektur fällig sein.Anleger sollen bei der BAIDU-Aktie dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BAIDU-Aktie: