Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

201,145 EUR -2,37% (29.11.2017, 16:30)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

238,73 USD -2,17% (29.11.2017, 16:16)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (29.11.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Man stelle sich diese fiktive Meldung vor: Google arbeite gemeinsam mit Apple an Sprach und- Bilderkennung sowie an Künstlicher Intelligenz. Würden sich diese beiden Tech-Giganten zusammenschließen, gäbe es am Aktienmarkt deutliche Kursbewegungen. Das gelte in den USA, allerdings nicht in China. Denn weitgehend ohne Kursveränderung hätten BAIDU und Elektronik-Hersteller Xiaomi tatsächlich eine derartige Zusammenarbeit vermeldet.Auf welche Produkte sich die Kooperation fokussiere, sei noch offen - möglich sei dabei alles von Autonomen Autos bis Wearables, denn die Portfolios der beiden Tech-Giganten seien riesig. BAIDU und Xiaomi hätten zudem verkündet, dass die Partnerschaft nicht nur oberflächlicher Natur sein solle, sondern in die Tiefe gehe.Nehme die Kooperation Formen an, wäre die BAIDU-Aktie für einen weiteren Ausbruch fällig. Aktuell befinde sich der Titel einer gesunden Konsolidierung, die im Bereich von 235 Dollar und tiefer bei 220 Dollar unterstützt werde.Börsenplätze BAIDU-Aktie: