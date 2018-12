Tradegate-Aktienkurs BAIC Motor-Aktie:

Kurzprofil BAIC Motor Corp. Ltd.:



BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5, Hong Kong-Ticker Symbol: 1958.HK) ist ein führender Pkw-Hersteller und Service-Anbieter in China und eines der Pkw-Unternehmen. BAIC Motor besitzt eine breite Palette von Marken. Zudem gehört BAIC Motor im Bereich der reinen Elektro-PKW zu den führenden Unternehmen in China.



Gegründet im September 2010, ist BAIC Motor die Plattform der Beijing Automotive Group Co., Ltd (BAIC Group) für die komplette Integration und Geschäftsentwicklung von Personenkraftwagen. BAIC Motor hat am 19. Dezember 2014 den Börsengang von H-Aktien abgeschlossen und ist an der Börse von Hong Kong Limited (SEHK) an die Börse gegangen (H-Aktien: BAIC Motor; H-Aktien: 1958). (05.12.2018/ac/a/a)



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - BAIC Motor-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:

Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Ken Lee vom Investmenthaus UOB Kay Hian seine Verkaufaempfehlung für die Aktien von BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5, Hong Kong-Ticker Symbol: 1958.HK).

Die Analysten von UOB Kay Hian nehmen im Rahmen einer Branchenstudie zur Autoindustrie in China auf die von US-Präsident Trump über Twitter verbreitete Nachricht Bezug, wonach die chinesische Regierung einer Reduzierung von Importzöllen zugestimmt habe.

Dem Vernehmen nach sei China bereit 40%ige Zölle auf aus den USA importierte Autos zu reduzieren. Aus Gründen der Fairness könnte China damit auch Zölle auf aus anderen Ländern eingeführte Autos senken. Die Joint Ventures, vor allem die auf Luxusautos fokussierten, könnten davon am härtesten getroffen werden. Chinesische Hersteller wären vergleichsweise weniger betroffen.

Beijing Benz, das JV von Daimler und BAIC Motor Corp. Ltd., könnte besonders in Mitleidenschaft gezogen werden. Marktanteilsverluste und Margenerosion wegen nicht wettbewerbsfähiger Produkte würden drohen, so der Analyst Ken Lee.