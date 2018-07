Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

2,10 Euro -0,47% (16.07.2018, 15:18)



Toronto-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

CAD 3,23 -1,52% (13.07.2018)



ISIN B2Gold-Aktie:

CA11777Q2099



WKN B2Gold-Aktie:

A0M889



Ticker-Symbol B2Gold-Aktie Deutschland:

5BG



TSE-Ticker-Symbol B2Gold-Aktie:

BTO



Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay.

(16.07.2018/ac/a/a)



Montreal (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse des Analysten Don DeMarco von National Bank Financial:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Don DeMarco vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor haben die Analysten von National Bank Financial im Vorgriff auf die Quartalsberichtssaison ihre Bewertungsmodelle aktualisiert.Analyst Don DeMarco passt das Kursziel für die Aktien von B2Gold Corp. von 7,00 auf 6,50 CAD nach unten an, hält aber an der insgesamt positiven Einschätzung fest.Die Aktienanalysten von National Bank Financial stufen in ihrer B2Gold-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze B2Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs B2Gold-Aktie:2,05 Euro -2,84% (16.07.2018, 14:42)