Tradegate-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

69,40 EUR +1,52% (20.08.2020, 12:34)



NASDAQ-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

80,96 USD +2,03% (19.08.2020, 22:00)



ISIN Axon Enterprise-Aktie:

US05464C1018



WKN Axon Enterprise-Aktie:

A2DPZU



Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie Deutschland:

TCS



Nasdaq Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie:

AAXN



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (20.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) unter die Lupe.Um das US-Unternehmen sei es ruhig geworden. Die Axon Enterprise-Aktie habe nach dem Höhenflug merklich korrigiert. Nun könnte aber neue Fantasie in den Kurs kommen. Der Grund: In Deutschland seien mehrere Videos aufgetaucht, auf der Gewaltanwendungen von Polizisten zu sehen seien. Komme es bald zum flächendeckenden Einsatz von Bodycams?Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sei unzufrieden mit der Art und Weise, wie aktuell über den Einsatz von Gewalt durch Polizeibeamte diskutiert werde. Um den Kontext bei der Begutachtung polizeilichen Handelns besser zu erkennen, seien Bodycams ein sehr geeignetes Mittel. Sie seien an der Kleidung der Polizisten angebracht und würden filmen, was genau passiere. Die gespeicherten Daten könnten dann exakt ausgewertet werden.Der SPD-Politiker und Innenexperte Peter Paul Gantzer, bis 2018 im bayerischen Landtag, habe Bodycams eine "wichtige Maßnahme zur Gewaltprävention" genannt. Damit werde eine "Waffengleichheit" zwischen Polizei und Smartphonefilmern hergestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Axon Enterprise-Aktie: