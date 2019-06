ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (12.06.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF).Wie erwartet beabsichtige der US-Finanzinvestor KKR eine Übernahmeofferte für Axel Springer vorzulegen, um zusammen mit der Großaktionärin Friede Springer und dem Vorstandschef Mathias Döpfner die Gesellschaft zu kontrollieren. KKR wolle den ausstehenden Aktionären 63,00 Euro in bar je Axel Springer-Aktie bieten und strebe dabei eine Mindestannahmequote von 20% an. Der MDAX-Konzern erhoffe sich durch die KKR-Beteiligung und das zu erwartende Delisting von der Börse neue Wachstumschancen, zusätzliche finanzielle Ressourcen sowie eine Loslösung von der reinen Fokussierung auf kurzfristige Finanzziele.Darüber hinaus habe Axel Springer wegen der schwächeren Wirtschaftsentwicklung und der Einführung einer Digitalsteuer in Frankreich den Umsatz- und Ergebnisausblick für 2019 erneut reduziert. Friebel habe seine Erwartungen gesenkt (u.a. EPS 2019e: 1,72 (alt: 1,92) Euro (berichtet); DPS 2019e: 2,10 (alt: 2,15) Euro; EPS 2020e: 1,72 (alt: 2,36) Euro (berichtet); DPS 2020e: 2,10 (alt: 2,30) Euro).Bei einem Kursziel in Höhe das geplanten Übernahmeangebots von 63,00 (alt: 58,00) Euro bestätigt Markus Friebel, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Axel Springer-Aktie und empfiehlt die Annahme des angekündigten Übernahmeangebots. (Analyse vom 12.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:62,65 EUR +11,88% (12.06.2019, 11:33)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:62,55 EUR +11,90% (12.06.2019, 11:46)