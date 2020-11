Bonn (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Automobilzulieferer haben mehrheitlich die Prognosen der Analysten für ihre Geschäftsentwicklung im dritten Quartal geschlagen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Dies gelte besonders für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT): Im Mittel hätten sie den Konsens hier um 34 Prozent übertroffen. Neben einer im Vergleich zum zweiten Quartal wieder gestiegenen Nachfrage der Automobilhersteller hätten die Firmen von einer strengen Kostendisziplin sowie von steigenden Erträgen in den Bereichen Elektromobilität, passive Sicherheitssysteme und neue Beleuchtungssysteme profitiert. Zulieferer, die sich eine gute Marktposition in den drei genannten Bereichen erarbeiten könnten, sollten mit einem im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Umsatz- und Gewinnwachstum aufwarten können. Dann dürften sich auch ihre Aktien besser als die Branche insgesamt entwickeln. (10.11.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.