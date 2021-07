Wien (www.aktiencheck.de) - Neben den Finanztiteln waren am Freitag insbesondere Autowerte stark gefragt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Kräftige Kursgewinne habe es in den USA auch bei zahlreichen Stahlaktien gegeben. Hier seien vor allem die Papiere von US Steel (ISIN: US9129091081, WKN: 529498, Ticker-Symbol: USX1, NYSE-Symbol: X) mit einem Kurssprung um 8,4% positiv aufgefallen. Sie seien damit einer weltweiten Rally bei Rohstoffwerten gefolgt, die sich zuvor auch in Europa auf Stahlaktien erstreckt habe.Die Impfstoff-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) hätten ihre Anleger mit der Aussage erfreut, die Notfallzulassung für eine dritte Booster-Impfung unter anderem in den USA und Europa beantragen zu wollen. Die Aktien von Pfizer hätten in der Folge um 0,9% zugelegt und die in New York gehandelten BioNTech-Aktien sogar um 4,6%. (12.07.2021/ac/a/m)