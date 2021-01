Wien (www.aktiencheck.de) - Autowerte gehörten am Donnerstag zu den Top-Gewinner in Europa, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Inhaltlich zu den Autoherstellern passend, habe Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) allerdings seinen Aktienhöhenflug mit -1,1% leicht einbremsen müssen. Hintergrund hierfür sei, das die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA den Elektroautohersteller aufgefordert habe, rund 158.000 Fahrzeuge wegen Sicherheitsbedenken zurückzurufen.Ein starkes Börsendebüt habe der Heimtierbedarf-Händler Petco Health and Wellness hingelegt: Der Ausgabepreis habe sich auf USD 18 belaufen und die Aktie sei schlussendlich mit USD 29,40 aus dem Handel gegangen, was einem Aufschlag von knapp 63,3% entspreche. (15.01.2021/ac/a/m)