Bonn (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) verzeichnet weiterhin einen Wertverlust wie seit Jahresbeginn, während die Preise für Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) deutlich im Plus liegen, so die Analysten von Postbank Research.



Seit den Tiefstständen im März seien allerdings die Preise sowohl für Platin als auch für Palladium um mehr als 40 Prozent gestiegen. Der Preis des dritten Metalls der "Platin-Gruppe" Rhodium habe sogar um fast 150 Prozent zugelegt. Ursprünglich habe das infolge des Coronavirus eingeschränkte Angebot die Preise getrieben; in letzter Zeit seien sie vor allem durch die sich erholende Automobilnachfrage gestützt worden. Denn 80 Prozent der weltweiten Palladium- und Rhodiumnachfrage würden auf die Autoindustrie zurückgehen, bei Platin seien es immerhin 40 Prozent.



Zwar sollte sich die Erholung des Automobilsektors fortsetzen, allerdings dürfte die globale Automobilproduktion laut Prognosen von IHS Automotive auch in 2021 weiterhin unter dem Vorkrisenniveau verbleiben. Währenddessen sei das Angebot des größten Produzenten von Metallen der "Platin-Gruppe" - Südafrika - wieder auf fast 90 Prozent des Vorkrisenniveaus zurückgekehrt. Südafrika stehe für 75 Prozent der Weltplatinproduktion, für 40 Prozent bei Palladium und sogar für 80 Prozent bei Rhodium. Es erscheine daher das weitere Preispotenzial der "Platin-Gruppe" als weitgehend aufgezehrt. (05.10.2020/ac/a/m)

