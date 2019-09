Unter dem Titel "Alternative Mobilität" analysiere die Studie die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven für Umwelt und Automobilindustrie. Zu diesen würden neben zunehmenden Klima- und Umweltanforderungen primär neue Kraftstoff- und Antriebskonzepte sowie die Auswirkungen von Digitalisierung und Sharing Mobility gehören. "Jeder einzelne dieser Trends stellt traditionelle Wertschöpfungsketten rund ums Auto grundlegend in Frage", sage Dr. Heinz-Werner Rapp. "Sowohl Produktions- als auch Mobilitätsstrukturen müssen sich völlig neu organisieren", so Rapp weiter. "Faktisch geht es um eine Auflösung des Konzepts "Auto" wie wir es heute kennen."



Die schnelle Umstellung auf CO2-neutrale Antriebe sei angesichts des globalen Klimawandels ohne Alternative. "Die Folgekosten der Anpassung an höhere Temperaturen und Wetterextreme würden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kosten für die entsprechende Anpassung unseres Wirtschaftssystems weit übersteigen", erkläre Dr. Claus Doll, Leiter des Geschäftsfelds Mobilität beim Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Elektrische Antriebskonzepte seien dabei trotz Unsicherheiten gegenüber anderen Varianten klar im Vorteil. Beim Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor seien mit Blick auf die Gesamtheit aller Effekte zwar deutliche Verwerfungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu befürchten, in Summe sei für Deutschland jedoch kein dramatischer Einbruch von Arbeitsmärkten oder regionaler Wertschöpfung zu erwarten.



Die Mobilität der Zukunft hänge laut FERI Cognitive Finance Institute nicht nur von der Frage ab, welche neuen Technologien, Energie- und Antriebskonzepte sich durchsetzen würden oder wie die Auswirkungen des Klimawandels das Mobilitäts- und Nutzungsverhalten insgesamt beeinflussen würden. Auch dem Staat und den Kommunen komme eine zentrale Rolle zu. Hochleistungsladenetze für Batterien und neue Technologien wie Wasserstoff oder Hybrid-Oberleitungs-Lkw hätten neue Infrastrukturen erfordert. Diese sollten durch öffentliche Anschubinvestitionen gezielt vorangetrieben werden, zumal die erforderlichen Beträge überschaubar seien.





Die Automobilindustrie in Deutschland und Europa könnte binnen 25 Jahren weitgehend auf alternative Antriebstechnologien umgestellt werden. Zu diesem Ergebnis kommt das FERI Cognitive Finance Institute in einer gemeinsamen Studie mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. "Der Strukturwandel hin zu klimafreundlichen Antrieben ist machbar, sofern sich auch die Politik ihrer Verantwortung stellt und klare Rahmenbedingungen schafft", betone Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute.