So werde es einige Jahre dauern, bis die massiven Investitionen in Elektroautos eine angemessene Rentabilität erwirtschaften würden. Zudem gebe es Ausführungsrisiken bei elektrischen und digitalen Technologien. Diese könnten zu kostspieligen Rückrufaktionen führen, da sich die traditionellen Autohersteller in einem noch frühen Stadium der Lernkurve befinden würden. Die Verknappung von Halbleitern sei ein klarer Belastungsfaktor für die Erträge, zumindest bis Mitte 2022.



Noch hänge der Kauf von Elektroautos erheblich von staatlichen Subventionen ab. Eine Absenkung oder Abschaffung der staatlichen Kaufprämien würde die Hersteller von Elektroautos stark treffen. Gleiches gelte für die große Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Sollte China aus geopolitischen Gründen künftig einen konfrontativeren Kurs fahren, könnte dies zu einem Absatzschock bei europäischen Autoherstellern führen. Aus Wettbewerbssicht berge zudem die große Anzahl an Neueinsteigern am Elektrofahrzeugmarkt ein gewisses Risiko.



Die aufgezählten Risiken würden nicht grundsätzlich gegen den Automobilsektor sprechen, zumal die Bewertungsniveaus sowohl gegenüber dem Gesamtmarkt als auch gegenüber den reinen Produzenten von Elektroautos noch recht günstig seien. Sie würden jedoch zeigen, dass die europäischen Automobilhersteller in Sachen Elektromobilität noch einige Hausaufgaben zu erledigen hätten, bevor es an den Börsen weiter kräftig nach oben gehen könne. (16.06.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Automobilaktien haben in diesem Jahr satte Kursgewinne einfahren können, kommen nun jedoch in ein ruhigeres Fahrwasser, so Marc Decker, Leiter Fondsmanagement bei Merck Finck A Quintet Private Bank.Die Experten würden zwar nach wie vor eine gewisse Aufwärtsbewegung erwarten, seien aber nicht mehr "bullish" für den Sektor. Kurstreiber sei bisher vor allem die Einschätzung gewesen, dass die europäischen Autohersteller nach Jahren der Zögerlichkeit nun endlich die Weichen für den Anschluss an die E-Mobilität gestellt hätten. Dieser Vertrauensvorschuss des Marktes müsse nun erfolgreich bestätigt werden. Auf dem Weg dorthin würden noch einige potenzielle Stolpersteine liegen.