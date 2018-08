"Die Strafzölle sind eine riesige Herausforderung für die Autoindustrie - unsere Analysen legen jedoch nahe, dass es in diesem Handelskrieg keine Gewinner gibt", würden Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer - Fixed Income, und Robert Schwartz, Research Analyst - Corporate Credit, beim Asset Manager AllianceBernstein (AB) warnen. Was man bekäme, seien höhere Autopreise für Verbraucher, niedrigere Gewinne für die Unternehmen und mehr Volatilität für die Anleger.



Peebles und Schwartz zufolge wäre jeder große Autohersteller negativ von höheren Zöllen betroffen - auch die US-Unternehmen, die angeblich davon profitieren sollten. Denn: "Teile kommen aus der ganzen Welt und bewegen sich immer wieder über Grenzen hinweg. Deshalb sind Zölle in beiden Richtungen hinderlich." Zudem könnten Unternehmen, die die fertigen Autos exportieren würden, zusätzlich noch von Strafzöllen anderer Länder belastet werden - etwa wenn US-Hersteller nach China ausführen würden, das als Antwort auf die Maßnahmen seinen Zollsatz auf in den Vereinigten Staaten hergestellte Fahrzeuge von 25 auf 40 Prozent angehoben habe.



"Die Auswirkungen variieren von Unternehmen zu Unternehmen, je nachdem, wie wichtig der US-Markt ist und wie abhängig es von importierten Fahrzeugen ist", würden die Experten von AB erläutern. "Interessanterweise macht es dabei keinen Unterschied, ob ein Autohersteller aus den USA, Deutschland oder Japan kommt." (23.08.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Der nächste Schritt im Handelskrieg scheint schon eingeleitet, während die US-Handelsbeauftragten ihre Anhörungen zu möglichen Importsteuern auf eine breitere Produktpalette noch nicht einmal abgeschlossen haben, so die Experten von AB.Bis zu 25 Prozent - so hoch könnten die Strafzölle sein, die Donald Trump unter anderem auf Autos und Autoteile erheben wolle, die in die USA importiert würden. Mit den Zöllen möchte Trump die - wie er meine - bedrohte US-amerikanische Autoindustrie schützen.