Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Autos waren im ersten Quartal sehr gefragt, so die Experten von Union Investment.



Nachdem letzte Woche bereits Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) vorläufige Zahlen gemeldet habe, hätten diese Woche VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) nachgezogen. Beide hätten - wie schon zuvor Daimler - deutlichen Zuwachs in ihrem operativen Ergebnis vermelden können.



Volkswagen habe seinen Gewinn vor Steuern und Zinsen um beinahe 30 Prozent von 3,4 auf 4,4 Milliarden Euro gesteigert. Die Kunden würden mittlerweile vermehrt SUVs kaufen. Ein Trend, von dem VW mit seinem neuen Tiguan habe profitieren können. Auch die Kernmarke VW habe sich stark verbessert gezeigt und scheine die Folgen des Abgas-Skandals weitgehend hinter sich gelassen zu haben. Die guten Ergebnisse beider Hersteller seien vor allem auf ein starkes Absatzwachstum in China und Europa zurückzuführen gewesen. Auch für 2017 würden die deutschen Autobauer mit soliden Wachstumsraten rechnen. (Marktticker vom 21.04.2017) (24.04.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.