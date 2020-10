Biden plane, die Unternehmenssteuern von 21% auf 28% zu erhöhen, was die Unternehmensgewinne schmälern würde, und über vier Jahre 2 Billionen US-Dollar in Infrastruktur- und umweltfreundliche Projekte zu investieren, um die Kohlenstoffemissionen zu senken und bis 2050 eine Null-Emissions-Wirtschaft zu erreichen. Das Investitionsprogramm käme Sektoren wie Baustoffen, öffentliche Nahverkehrseinrichtungen und anderen Investitionsgütern zugute sowie Unternehmen, die die Energiewende unterstützen würden, z.B. in den Bereichen Elektrizität, erneuerbare Energien und Versorgungsunternehmen. Diese Pläne würden auf Kosten der Unternehmen für fossile Energieträger und der Automobilhersteller gehen. Die Autobauer könnten strengeren Emissionsvorschriften unterworfen werden, was zu einem Investitionsanstieg bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen führen würde.



Trumps Politik richte sich auf Unternehmenssteuervergünstigungen, mit denen Arbeitsplätze in die USA zurückgewonnen werden sollten. Es sei zu erwarten, dass der Schwerpunkt weniger auf der Regulierung des Finanzsektors liege. Ein Sieg von Trump würde auch einen wohlwollenderen Umgang mit der Erdölindustrie bedeuten; die Bekämpfung des Klimawandels stünde möglicherweise nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Energie-, möglicherweise Finanz- und wahrscheinlich Technologiewerte würden unter Trump besser abschneiden als unter Biden, obwohl Trump den marktbeherrschenden Technologieunternehmen sowie Kommunikationsdienstleistern voraussichtlich strengere kartellrechtliche Vorschriften auferlegen würde. Die Gesundheitsbranche werde wahrscheinlich unter beiden Wahlergebnissen leiden. Die Arzneimittelpreise würden unter die Lupe genommen werden, und beide Kandidaten möchten Änderungen am Affordable Care Act vornehmen, wenn auch auf entgegengesetzte Weise.



Auch in der Außenpolitik dürften wir unter einer Regierung Bidens einen konventionelleren, weniger konfrontativen Kurs erwarten, so die Experten von NN IP. Bei den Beziehungen zu China hinsichtlich des Transfers von geistigem Eigentum seien sich beide Parteien jedoch einig. Unter dem Strich könnte eine Biden-Regierung den nicht-amerikanischen Aktienmärkten mehr nutzen als dem US-Aktienmarkt.



Alles zusammengenommen kommen so die Experten von NN IP zu dem Schluss, dass eine Biden-Regierung für einen reflationären Handel von Vorteil wäre. Zyklische und Value-Sektoren könnten outperformen. Der Finanzsektor könnte, selbst wenn er stärker reguliert werde, durch eine Versteilung der Zinskurve unterstützt werden - soweit die Federal Reserve dies erlaube. Die Experten von NN IP erwarten auch einen kräftigeren Impuls für nachhaltige Investments. Aber der Realisierungsgrad der Wirtschaftsprogramme werde von der Zusammensetzung des Kongresses abhängen. Eine gespaltene Regierung würde die Pläne beider Regierungen schwächen und die Politik dem Status quo viel näher bringen.



Die US-Wahl sei ein wichtiges Ereignis, das den politischen Rahmen für die nächsten vier Jahre festlege, aber sie sei nur einer der Faktoren, die die Aktienmärkte beeinflussen würden. Die wichtigsten mittelfristigen Aktientreiber würden die Gewinnentwicklung und die geldpolitischen Rahmenbedingungen bleiben. An beiden Fronten sehen die Experten von NN IP Grund zum Optimismus. Die Konsenserwartung von 30% für das Wachstum der Unternehmensgewinne im nächsten Jahr sei realistisch, wenn ein Impfstoff gegen Mitte 2021 eine Normalisierung der Wirtschaft ermögliche. Es werde erwartet, dass die Federal Reserve Bank unter ihrem neuen durchschnittlichen Inflationsziel ihre Zinsen so lange wie möglich niedrig halten werde. Fügt man zu dieser Gleichung noch eine attraktive Risikoprämie für Aktien und eine vorsichtige Positionierung der Investoren hinzu, dann könnten die Märkte einen Aufschwung erleben, sobald die Ungewissheit der Wahlen hinter uns liegt, so die Experten von NN IP. Hoffentlich in zwei Wochen - unabhängig vom Wahlergebnis. (23.10.2020/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die US-Präsidentschaftswahl im November wird den politischen Rahmen der USA für die nächsten vier Jahre bestimmen, und der Ausgang der Kongresswahl wird zeigen, inwieweit der nächste Präsident diese Politik umsetzen kann, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Gleichwohl sei die Wahl nur einer der Faktoren, die die Aktienmärkte bewegen würden. Die aktuellen Corona-Entwicklungen würden in den kommenden Monaten die Märkte stärker beeinflussen, und mittelfristig würden die Gewinnentwicklung und die Geldpolitik wichtige Faktoren sein, so die Strategen von NN Investment Partners.US-Präsident Donald Trump und sein Kontrahent Joe Biden hätten unterschiedliche Positionen zur Wirtschafts- und Regulierungspolitik, zum Klimawandel und zu internationalen Beziehungen. Einige Marktsegmente könnten sich in eine völlig andere Richtung entwickeln, je nachdem, ob Trump eine zweite Amtszeit gewinne oder eine neue Biden-Regierung das Ruder übernehme. Die Märkte würden voraussichtlich positiv reagieren, sobald das Ergebnis feststehe und die Ungewissheit kein Faktor mehr sei. Allerdings könnte dies länger dauern als bei vergangenen Wahlen, sollte die Stimmenauszählung mehr Zeit als üblich in Anspruch nehmen oder ein Kandidat das Ergebnis anfechten.