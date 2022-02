Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindices starten mit großen Kurslücken in die neue Woche, so die Experten von XTB.



Nach dem Start der Kassasitzung hätten sich die Rückgänge verstärkt. Als Grund für die Stimmungseintrübung sei die Sorge vor einem möglichen russischen Einmarsch in der Ukraine zu nennen. Medien hätten am späten Freitag berichtet, dass die US-Geheimdienste davon ausgehen würden, dass Russland innerhalb weniger Tage, noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking, in die Ukraine einmarschieren werde. Der deutsche Leitindex und der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) würden 3,2% niedriger notieren, der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) falle um 1,9% und der FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) um 3,5%.



Ein Blick auf den DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aus technischer Sicht zeige, dass der deutsche Leitindex unter eine wichtige Unterstützungszone im Bereich von 15.000 bis 15.100 Punkten gefallen sei. Diese Zone habe in der Vergangenheit Abwärtsbewegungen gestoppt. Sollte sich der Ausbruch nicht als Fehlausbruch erweisen, läge die nächste zu beachtende Unterstützung im Bereich von 14.800 Punkten. In diesem Bereich habe es in der Vergangenheit zahlreiche Kursreaktionen gegeben. Ein Durchbruch unter diese Hürde berge das Risiko eines größeren Ausverkaufs, der durch das Erreichen von Stopp-Loss-Orders angeheizt werden würde. (14.02.2022/ac/a/m)



