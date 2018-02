Weitere positive Faktoren sollten EM-Aktien derweil unterstützen: "Das Wachstum des inländischen Konsums als Motor der chinesischen Wirtschaft ist einer davon. Weitere Beispiele sind langfristige Trends in den Bereichen E-Commerce, Gesundheitswesen, Reisen und Tourismus, Bildung, Urbanisierung sowie Clean-Tech - wie zum Beispiel Chinas ,Beautiful China' Initiative. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe technologischer oder anderer disruptiver Themen, wie Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, Blockchain, Elektrofahrzeuge, autonome Fahrzeuge und Hochleistungsrechner."



Wo es Chancen gebe, gebe es jedoch auch Risiken. So sei das Gesamtbild für Emerging Markets nicht nur positiv. "Die Finanzkrise von 2007/2008 führte zu einem außergewöhnlichen Konjunkturzyklus und einer langwierigen Markterholung. Da diese Hausse auf dem Schrecken vor zehn Jahren beruht, ist es für einige Branchen nach wie vor eine angespannte Situation. Infolgedessen ist dort die Risikobereitschaft entsprechend gering", erkläre Love.



Dazu käme die über lange Zeit künstlich niedrig gehaltene Volatilität an den Aktienmärkten, welche von einigen Anlegern bereits als neue Norm wahrgenommen worden sei. "Die Idee, sich auf die vermeintlich höhere Volatilität von Emerging Markets-Aktien einzulassen, war für einige daher zu viel des Guten. Einige Investoren bevorzugten Unternehmens- oder Staatsanleihen in Emerging Markets, da sie das Risiko/Rendite-Verhältnis dort als geringer einschätzten - trotz des bereits hohen Verschuldungsgrades", so Love.



Zudem sei es ratsam, auch nach möglichen Gefahren wie der Ausbreitung einer schweren Krankheit Ausschau zu halten. "Dies könnte der Wirtschaft mehr schaden als ein Börsencrash, Terrorismus oder geopolitische Probleme. Es mag schwer zu glauben sein, aber man braucht sich nur die Auswirkungen der SARS-Krise von 2003 auf die asiatischen Märkte anzusehen. Die erhöhten geopolitischen Risiken, die von Nordkorea ausgehen, stehen ebenso fest auf dem Radar wie die zunehmende Militarisierung in Nord- und Südostasien sowie die Spannungen im Südchinesischen Meer", so Love weiter.



Auch die Innenpolitik in den EM-Staaten gewinne zunehmend an Bedeutung für Anleger: Die bevorstehenden großen Wahlen in Lateinamerika und auf dem indischen Subkontinent würden dabei richtungsweisend sein. Auch andere potenzielle "Black Swan"-Ereignisse könnten entstehen, wie zum Beispiel chaotische Liquidititätseinbrüche ähnlich dem Crash von 1987, welcher primär ein Resultat ungeschickter Kommunikation seitens der amerikanischen Notenbank gewesen sei.



"Zusammenfassend sind wir dennoch der Meinung, dass es gute Gründe gibt, in Bezug auf Emerging-Markets-Aktien optimistisch zu sein. Sofern keine Black Swan-Ereignisse auftreten, können EM-Aktien ihre Underperformance seit der Finanzkrise gegenüber dem S&P 500 sowie den EM-Anleihen aufholen", sage Love.



Starke Erträge bei den Unternehmen hätten zudem die Bewertungen für EM-Aktien bereits zu Beginn dieses Jahres unterstützt. "Dies wird sich unserer Meinung nach so fortsetzen und dazu beitragen, dass sich das Kurs/Gewinn-Verhältnis nach Jahren der Entwertung moderat erhöhen wird. EM-Aktien befinden sich damit aktuell in einem sogenannten "Sweet Spot". Anleger sollten jedoch darauf achten, dass sie ihre Positionen entsprechend ihrem Risikoprofil halten und in der zweiten Jahreshälfte 2018 von einer etwas höheren Volatilität ausgehen", schließe Love. (07.02.2018/ac/a/m)







