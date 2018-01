"Wir rechnen damit, dass sich 2018 der positive Wirtschaftstrend weiter fortsetzen wird, die meisten Indikatoren deuten auf einen anhaltenden Aufschwung in allen großen Volkswirtschaften hin", sage Nils Kottke, Mitglied des Vorstandes im Bankhaus Spängler. "Die wichtigsten Notenbanken werden dennoch weiterhin ihre lockere monetäre Gangart beibehalten, ein abruptes Ende ist hier nicht in Sicht."



Die Konjunktur in Europa sollte zunehmend an Fahrt gewinnen. "Weder protektionistische Ankündigungen des US-Präsidenten noch anhaltende Brexit-Verhandlungen vermögen die Stimmung der europäischen Industrie derzeit einzudämmen. Der Einkaufsmanagerindex liegt mit 60,6 Punkten nur mehr knapp unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2000", betone Kottke.



Die USA hätten gerade das achte Wachstumsjahr in Folge verzeichnet, das Bruttoinlandsprodukt sei um 2,2 Prozent gestiegen. "Dieses Wachstum wird sich auch heuer fortsetzen. Die jüngst verabschiedeten Steuersenkungen sorgen sicher für einen weiteren kleinen Impuls. Konjunkturpolitisch kommen sie aber eigentlich zu einem falschen Zeitpunkt, da sich die US-Wirtschaft ohnehin in einem dynamischen Zustand befindet und die Arbeitslosenquote im historischen Vergleich sehr niedrig ist", meine der Asset Manager vom Bankhaus Spängler.



Auch die Schwellenländer könnten von der globalen Hochkonjunktur und der starken Nachfrage nach Rohstoffen profitieren. "Letztere verzeichneten im abgelaufenen Jahr teils kräftige Preisanstiege - allen voran Kupfer und Erdöl", so Kottke. Insgesamt rate er Anlegern weiterhin zu einem gut diversifizierten Portfolio und aktivem Risikomanagement. (12.01.2018/ac/a/m)





Salzburg (www.aktiencheck.de) - Das Salzburger Bankhaus Spängler sieht in seinem aktuellen Kapitalmarktausblick weiterhin gute Chancen für Anleger, so die Analysten vom Bankhaus Carl Spängler & Co.Auf den Aktienmärkten würden die Experten des ältesten privaten Bankhauses in Österreich zumindest in der ersten Jahreshälfte mit weiterhin geringer Volatilität rechnen. Aufgrund der robusten konjunkturellen Lage und weiterhin niedriger Zinsen seien derzeit Aktien zu bevorzugen, um gute Renditen zu erzielen.