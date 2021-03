Welt: Schnellschätzung der Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor in den USA, der Eurozone, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Japan. Die Stimmungsindikatoren würden mehr Licht auf das Ausmaß der wirtschaftlichen Outperformance der USA im Vergleich zu Europa werfen.



USA: Auftragseingang langlebiger Güter im Februar, die Lagerbestände des Großhandels im Januar würden am Freitag veröffentlicht. Die Daten dürften auf eine anhaltend robuste Entwicklung der US-Wirtschaft hindeuten.



Eurozone: Verbrauchervertrauen in der Eurozone im März, das GfK-Verbrauchervertrauen für Deutschland im April folge am Donnerstag. Die Schwierigkeiten in der Verteilung der Impfstoffe in Europa dürften sich negativ auf die Stimmung der Verbraucher auswirken.



Donnerstag:



Eurozone: Französisches Geschäftsklima und Produzentenvertrauen im März, das ifo-Geschäftsklima für Deutschland werde am Freitag veröffentlicht. Die verlässlichen Frühindikatoren dürften einen besseren Einblick in die Entwicklung des Konjunkturzyklus in der Eurozone ermöglichen.



Europa: Beginn des zweitägigen Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs. Es solle die Reaktion auf die COVID 19-Pandemie, der Themenbereich Binnenmarkt, Industriepolitik, digitaler Wandel und Wirtschaft, die Lage im östlichen Mittelmeerraum sowie die Beziehungen zu Russland erörtert werden.



Freitag:



USA: Private Einkommen und Ausgaben im Februar. Die Daten dürften durch die jüngsten Stimulus-Checks gestärkt worden sein und eine konstruktive Einschätzung des US-Konjunkturzyklus unterstreichen. (Ausgabe vom 19.03.2021) (22.03.2021/ac/a/m)





