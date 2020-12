Mittwoch:



China: Inflationsdaten im November. Sowohl bei den Produzenten- als auch den Verbraucherpreisen dürfte sich erneut kein Preisdruck abzeichnen.



Donnerstag:



Eurozone: EZB-Zinsentscheid. Die Währungshüter hätten in ihrer Kommunikation bereits auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik im Dezember hingewiesen. Am Markt werde eine weitere Ausweitung der Anleihekäufe sowie eine großzügigere Ausgestaltung der TLTRO-Kredite erwartet.



USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche zum 5. Dezember. Aufgrund der zuletzt schwächeren Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt werde mit einem Anstieg der Anträge gerechnet.



Freitag:



USA: Schnellschätzung des Uni Michigan Verbrauchervertrauens im Dezember. Belastet durch hohe Infektionszahlen und die sich abschwächende Dynamik des Arbeitsmarktes könnte das Verbrauchervertrauen leicht zurückgehen.



Europa: Abschluss des zweitägigen Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs. Die EU-Führungsspitzen würden in Brüssel zusammenkommen, um über die weitere Koordinierung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und über die Themen Klimawandel, Sicherheit und Außenbeziehungen zu beraten. (Ausgabe vom 04.12.2020) (07.12.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:Eurozone: Deutsche Industrieproduktion im Oktober, die Daten für Spanien würden am Mittwoch veröffentlicht, Frankreich und Italien würden Donnerstag und Freitag folgen. Insgesamt werde mit einer durchwachsenen Entwicklung der Industrie gerechnet. Die Zahlen aus Deutschland würden allerdings erneut stark erwartet, wodurch auch die Industrieproduktion in der restlichen Eurozone gestützt werden dürfte.Eurozone: Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone im Dezember, der ZEW-Index für Deutschland folge am Dienstag. Während die Investoren die Entwicklungen in der Eurozone aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen insgesamt etwas kritischer sehen könnten, werde mit einem verstärkten Vertrauen in Deutschland gerechnet.Eurozone: Französische Handelsbilanz im Oktober, die Außenhandelsdaten für Deutschland würden am Mittwoch veröffentlicht. Die Handelsdaten würden Rückschlüsse auf die Entwicklung der exportorientierten Industrie erlauben. Letztere erfahre am Markt aktuell besondere Aufmerksamkeit, da der Dienstleistungssektor noch von den Corona-bedingten Abschottungsmaßnahmen belastet werde.