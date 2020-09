- Verbrauchervertrauensindex des US-Conference Board im September: Die erwartete erneute Verbesserung spreche für einen anhaltend robusten US-Konsum.



- Erste Fernsehdebatte der beiden Kandidaten für die Präsidentschaftswahl Biden und Trump: Neben der Neubesetzung des Richterposten für den Obersten Gerichtshof, der Corona-Krise und der wirtschaftlichen Entwicklung werde auch die Integrität der US-Wahl diskutiert werden.



Mittwoch:



- Deutsche Arbeitsmarktdaten im September, die August-Daten für die Eurozone August würden am Donnerstag folgen. Während die Arbeitslosenquote in Deutschland unverändert bleiben dürfte, werde für die Eurozone mit einem leichten Anstieg gerechnet.



Donnerstag:



- US-Konsumausgaben und private Einkommen im August: Zwar werde bei beiden Datenpunkten im Monatsvergleich mit einer sich abschwächenden Entwicklung gerechnet, eine nachhaltige Belastung für den US-Konsum lasse sich hieraus allerdings noch nicht ableiten.



Freitag:



- US-Arbeitsmarktdaten für September: Der letzte Arbeitsmarktbericht vor dem Wahltag in den USA dürfte eine erneute Verbesserung der Situation auf dem US-Arbeitsmarkt aufzeigen.





