- Auf dem ersten von drei Vorträgen von Federal-Chef Powell diese Woche werde er vor dem Financial Services Panel des Repräsentantenhauses über das CARES-Gesetz sprechen. Am Mittwoch folge eine Rede vor dem Select Subcommittee des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Krise, bevor er am Donnerstag vor dem Bankenausschuss des Senatserneut über das CARES-Gesetz spreche.



Mittwoch:



- GfK-Verbrauchervertrauen für Deutschland im Oktober: Es werde damit gerechnet, dass sich das Verbrauchervertrauen von dem Einbruch im August im Zuge steigender Corona-Infektionszahlen wieder leicht erholen könne.



- Vorläufige Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im September in Frankreich, Deutschland, der Eurozone, UK, Australien, Japan und den USA. Wie andere Konjunkturindikatoren könnten diese nun ebenfalls eine abnehmende Dynamik der konjunkturellen Erholung nach dem zuvor erfolgten rasanten Aufholprozess andeuten.



Donnerstag:



- ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im September: Nach der deutlichen Stimmungsaufhellung deutscher Unternehmen und Verbraucher im August, werde mit Spannung erwartet, ob sich der Erholungskurs fortsetzen könne.



Freitag:



- US-Auftragseingang für langlebige Güter im August: Nach den starken Zugewinnen im Vormonat werde nun nur mit einem schwachen Wachstum gegenüber dem Vorjahr gerechnet. (Ausgabe vom 18.09.2020) (21.09.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Veröffentlichung des Aktivitätsindex der Chicago FED für August, der September-Index der Richmond FED folge am Dienstag, der September Index der Kansas City FED am Donnerstag. Im Zuge der regional unterschiedlichen Entwicklung der Corona-Neuinfektionen würden die regionalen Aktivitätsindices von besonderer Bedeutung für einen Einblick in die US-Konjunkturentwicklung bleiben.- In Italien würden die am Sonntag in sieben Regionen begonnenen Wahlen fortgesetzt. Die Abstimmungen würden auch als Stimmungstest für die Regierung angesehen. In einzelnen Regionen könnte es zwar zu einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse kommen, einen Bruch der Regierungskoalition dürfte es deshalb allerdings nicht geben.Dienstag: