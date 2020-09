Einige hätten dies als die "Alles-kaufen-Rally" bezeichnet, aber das sei eine übertriebene Einschätzung der Marktstimmung. Was man sehe, sei eine Bandbreite an Themen: Wachstum/IT, Qualität, China, Credit, ESG - gefolgt von einer breiteren Nachfrage nach Risikoanlagen. Die Frage sei, ob man Stabilität sehen werde. Wir erwarten zumindest ein gewisses Maß an Stabilität - verglichen mit der üblichen Rotation, die wir alle paar Monate erleben, so die Experten von Nordea Asset Management.



Stockholm (www.aktiencheck.de) - Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, gibt einen Ausblick für das vierte Quartal dieses Jahres und erläutert, worauf sich Investoren einstellen sollten.Für das vierte Quartal würden die Experten von Nordea Asset Management eine anhaltende Rally bei risikoreichen Anlagen erwarten, da die Anleger bei Kursrückgängen weiterhin selektiv zukaufen würden. Getrieben werde diese Entwicklung zum einen von der Erwartung eines wirtschaftlichen Aufschwungs, insbesondere in China, und zum anderen von der anhaltenden Dynamik des ESG-Themas. Daher konzentrieren wir uns auf chinesische Aktien, Schwellenländeranleihen - zusammen mit ihren Devisen-Carry-Trades - und neue zukunftsweisende Technologien, die von niedrigen Zinsen profitieren, so die Experten von Nordea Asset Management.Um mit Perioden von Marktübertreibungen umgehen zu können und die Asset-Allokation zu diversifizieren, würden die Experten von Nordea Asset Management es für sinnvoll halten, flexible Lösungen zu entwickeln, die auf verschiedene Risikoprämien zurückgreifen könnten. Die Experten würden eine vorhersehbare Konsolidierung in den nächsten zwei Monaten erwarten. Zugleich sollte man bis Ende 2021 eine gute Performance von Risikoanlagen sehen, die durch reichlich überschüssige Liquidität gestützt würden. Einige Anlagestile, wie z.B. Growth, sollten sich weiterhin stark von der Realität abkoppeln und generell eine Zunahme der Streuung der Erträge verzeichnen. In solchen Zeiten könne die Analyse von Trends, Sektoren und Einzeltiteln einen wesentlichen Vorteil bringen.Die Experten von Nordea Asset Management würden an ihrer optimistischen Haltung zu China festhalten, wobei sich dieser positive Impuls langsam auf den übrigen asiatisch-pazifischen Raum ausbreite. Die Experten würden ihren Fokus weiterhin insbesondere auf den innovativen IT-Sektor und eine aufstrebende Mittelschicht richten. Investitionsströme in den asiatisch-pazifischen Raum und die Schwellenländer sollten die dortigen Währungen stützen. Allerdings dürften Maßnahmen, die dazu dienen würden, ihre Aufwertung teilweise einzudämmen, den Euro gegenüber dem Dollar begünstigen. Denn die Währungsreserven würden sich zunehmend diversifizieren und sich vom US-Dollar lösen. Daher würden die Experten von Nordea Asset Management in Bezug auf Schwellenländeranleihen selektiv positiv bleiben. Die Analyse sei insbesondere bei Schwellenländern von größter Bedeutung. Zum Beispiel biete der Chinesische Renminbi ein sehr solides risikobereinigtes Carry.