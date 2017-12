Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Was die Konjunkturentwicklung des Jahres 2018 angeht, sind die Prognostiker optimistischer als noch vor zwölf Monaten, so Dr. Klaus Bauknecht von der IKB Deutsche Industriebank AG.



Dies sei nicht zuletzt auf das überzeugende globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zurückzuführen. Der historische und der aktuelle Konjunkturverlauf würden zeigen, dass Prophezeiungen unangebracht gewesen seien und die negative Konsequenzen aus einer zu expansiven Geldpolitik erwarten würden. Der Ausblick für 2018 sei nicht trotz, sondern wegen der weiterhin unterstützenden Geldpolitik der großen Notenbanken positiv. Eine sinkende globale Schuldenquote stütze diese Einschätzung.



Doch wo könnten sich 2018 negative Überraschungen ergeben? Perspektivisch könnte das mittelfristige Inflationsrisiko ein Thema werden - allerdings nur, wenn die globale Konjunkturentwicklung weiterhin so robust bleibe. (06.12.2017/ac/a/m)







