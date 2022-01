Hochrangige Banker würden bestätigen, dass viele M&A-Projekte aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich möglicher verbraucherfreundlicher Änderungen in der FTC-Politik vorerst auf Eis gelegt würden. Candriam glaube, dass sich die Zahl der Fusionen und Übernahmen in den USA normalisieren werde, sobald diese Zweifel ausgeräumt seien, was vermutlich im Laufe des Jahres 2022 der Fall sein werde.



Im Jahr 2021 hätten sich die Fusions- und Übernahmetätigkeiten als recht widerstandsfähig gegenüber den aufeinanderfolgenden Wellen der Covid-19-Epidemie und ihrer neuen Varianten erwiesen. Die Fusionsvereinbarungen seien sogar angepasst worden, um diesen neuen Risikofaktoren Rechnung zu tragen. Alles in allem sei Candriam recht optimistisch, was die Fusions- und Übernahmetätigkeit im kommenden Jahr angehe.



Gute Aussichten für Risk-Arbitrage-Strategie



M&A-Aktivitäten seien eine leicht zu erfassende Zahl, aber vielleicht nicht die einzige Renditequelle einer Risiko-Arbitrage-Strategie. Candriam habe keine bestimmte Erwartung für die Anzahl der M&A-Deals im Jahr 2022, aber weniger schlagzeilenträchtige Performance-Treiber könnten ebenso nützlich sein. Anleger, die an Risiko-Arbitrage interessiert seien, sollten besser die Höhe der Spreads, die Misserfolgsquote bei Transaktionen und die Anzahl der Überangebote berücksichtigen.



Candriam sehe für 2022 sowohl bei den Spreads als auch bei den Abschlussquoten grünes Licht. In der Tat seien die Risikoarbitrage-Spreads heute bei gleichem Risiko zwei- bis dreimal höher als vor der Covid-Krise. Die Misserfolgsquoten würden auf einem historisch niedrigen Niveau bleiben - oder sollte man sagen, die Abschlussquoten seien hoch. Die Zahl der Angebotsverbesserungen oder Bieterkriege sei gegenüber den sehr ereignisreichen ersten Monaten des Jahres 2021 gesunken. Es sei aber wichtig, die Spreads und die Abschlussquoten im Auge zu behalten. Und zwei von drei sei gar nicht schlecht.



Wer die Boni der Banker prognostizieren möchte, sollte auf jeden Fall die Zahl der M&A-Deals ausrechnen. Aber wenn Investoren verstehen wollten, wo heute die Chancen für Risk Arbitrage lägen, sollten sie die Spreads beobachten. (06.01.2022/ac/a/m)







