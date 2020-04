Auch die Finanzmärkte würden nach den Mustern vergangener Krisen verfahren. Staatsanleihen würden haussieren, Aktienmärkte würden kollabieren. Während die Entwicklung an den Aktienmärkten plausibel sei, immerhin komme es durch die Krise fraglos zu Wertminderungen bei den Unternehmen, dürfe die Rationalität der Staatsanleihemärkte bezweifelt werden. Zinspapiere zu besitzen, die keine reale Rendite versprächen und im durchaus wahrscheinlichen Fall einer Wirtschaftserholung nach der Krise hohes Kursverlustpotenzial aufweisen würden, würden in ihrer Preisgestaltung durch die marktdominierenden Eingriffe der Notenbanken manipuliert.



Das Verhältnis von Preis und Wert scheine im Zinsbereich ins Absurde abgedriftet zu sein. Für die Aktienmärkte sei die Diagnose positiver, wiewohl erhebliche Übertreibungen vielerorts zu beobachten seien. Man müsse sich jedoch daran erinnern, dass Übertreibungen nachgerade zum Wesen der Aktienmärkte gehören würden - je nachdem, welche Stimmung obwalte. In der aktuellen Paniklage nehme es insofern nicht Wunder, wenn einzelne Titel bis zu neunzig Prozent ihres vormaligen Kursniveaus einbüßen würden. Sofern aber Unternehmen über solide Bilanzen verfügen würden, könnten sie eine schwer wiegende - wenn temporäre - Krise überstehen.



In diesem Sinne müsse es sich in den nächsten Monaten zeigen, ob die Übergewichtung der bilanzstarken Aktien innerhalb der LOYS-Fonds die erwarteten Früchte trage, wie das im Jahr 2009 seinerzeit der Fall gewesen sei. Auch die Positionierung in japanischen Aktien sollte den global investierenden LOYS-Fonds perspektivisch Vorteile verschaffen. Gleiches möge auch für die deutliche Untergewichtung im US-Dollar gelten, nachdem mittlerweile klar geworden sei, dass die USA zum Krisenherd der Corona-Pandemie mutiert seien.



Gleichwohl werden wir uns nicht vom allgemein werdenden Pessimismus anstecken lassen, stattdessen stimmen wir dem vor 250 Jahren geborenen Friedrich Hölderlin zu, der in seiner berühmten Patmos Hymne schreibt: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch", so die Experten von LOYS. (Ausgabe vom 31.03.2020) (09.04.2020/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Der März hatte es in sich; anstatt den jahreszeitlichen Wechsel vom Winter zum herbeigesehnten Frühling gemütlich in den Vordergrund zu bringen, dominierten Ausnahmezustände in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.In rasanter Geschwindigkeit werde die Wirtschaft mindestens temporär dezimiert und die öffentlichen Finanzen dauerhaft zerrüttet. Das mehrwöchige Lahmlegen der meisten gesellschaftlichen Aktivitäten führe hurtig in die größte Wirtschaftskrise des Jahrhunderts, weil alle wesentlichen Länder betroffen seien.