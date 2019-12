WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (17.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.2019 sei ein wahres Horrorjahr für die Hamburger Kupferhütte gewesen. Der Anbieter von Nichteisenmetallen und Marktführer im Kupferrecycling habe mit mehreren Gewinnwarnungen und dem Scheitern eines millionenschweren Investitionsprojektes geschockt. Aurubis-Chef Jürgen Schachler sei daraufhin aus dem Amt gejagt worden. Unter seinem Nachfolger Roland Harings habe Aurubis nun nur noch ein operatives Ergebnis von 192 Mio. Euro (Vj. 329) erwirtschaftet. Harings habe jedoch erklärt: "Das war für Aurubis ein Übergangsjahr. Mit Wartungsstillständen haben wir in die Zukunft des Unternehmens investiert. Speziell im globalen Recycling-Geschäft sehe ich großartige Chancen für Aurubis. Dabei werden wir auch wieder stärker Wachstumsmöglichkeiten im Ausland in Angriff nehmen." Aurubis erwarte eine stabile Kupfernachfrage, auch wenn die Nachfrage aus dem Automobilsektor weiter gedämpft sein werde. Der Chart laufe voraus. Das Turnaround-System melde aktuell ein Kaufsignal, so Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurubis-Aktie:57,12 EUR -0,31% (17.12.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:56,80 EUR -1,01% (17.12.2019, 21:50)ISIN Aurubis-Aktie:DE0006766504