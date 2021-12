ISIN Aurubis-Aktie:

Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (08.12.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) von 78 Euro auf 84 Euro.Der Geschäftsbericht 2020/21 habe die Ende Oktober bekannt gegebene zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Unternehmens - das operative EBT (Gesamtjahres-Guidance übertroffen) bestätigt. Das operative EPS (erstmals veröffentlicht) sei besser als von Diermeier erwartet ausgefallen. Das gleiche gelte für den Dividendenvorschlag (Einstellung des Rekordwertes aus 2007/08) für das abgelaufene Geschäftsjahr (30.09.). Der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 (operatives EBT: 320 bis 380 (Gj. 2020/21 (Rekordwert): 353) Mio. Euro) zeige keine eindeutige Tendenz (Rückgang bis Anstieg möglich). Der Mittelwert der Guidance (350 Mio. Euro) impliziere einen leichten Ergebnisrückgang (-1% y/y) und liege über der bisherigen Analystenerwartung (341 Mio. Euro).Der Kapitalmarkttag habe einen tieferen Einblick in die Strategie des Konzerns (Sicherung und Stärkung des Kerngeschäfts, Wachstum (v.a. durch Recycling), Ausbau der Vorreiterrolle bei Nachhaltigkeit) gewährt. Den in Aussicht gestellten zusätzlichen Ergebnisbeiträgen (u.a. ab 2025/26 rund 100 Mio. Euro (EBITDA) p.a.) stünden zunächst zusätzliche Investitionen (insgesamt rund 350 Mio. Euro) gegenüber. Deren Finanzierung stelle nach Erachten des Analysten aufgrund der gegenwärtigen Bilanz- und Verschuldungskennzahlen keine Herausforderung dar. Diermeier habe seine Prognose für 2021/22e (u.a. operatives EPS: 6,24 (alt: 5,79) Euro) angehoben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Votum für die Aurubis-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 08.12.2021)Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:86,24 EUR +2,33% (08.12.2021, 11:01)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:86,28 EUR +2,59% (08.12.2021, 11:15)