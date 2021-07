ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (14.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Aurubis: Kursrücksetzer möglich - ChartanalyseDie Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) befindet sich seit einem Tief bei 30,05 EUR aus dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit August 2020 werde diese Aufwärtsbewegung durch eine obere Pullbacklinie begrenzt. Seit 6. Juli notiere die Aktie an dieser Trendlinie, die heute bei 85,65 EUR verlaufe. Gestern habe der Wert phasenweise deutlich über dieser Trendlinie gezogen, habe sogar ein neues Allzeithoch bei 87,14 EUR markiert, sei aber zum Handelsschluss wieder unter diese Trendlinie zurückgefallen und habe dabei eine bärische Tageskerze ausgebildet.Die Aurubis-Aktie könnte zu einer mehrtägigen Konsolidierung ansetzen. Im Rahmen dieses Rücksetzers wäre eine Abwärtsbewegung bis an den Aufwärtstrend seit November 2020 möglich. Dieser Trend liege heute bei 74,60 EUR. Sollte die Aktie aber per Tagesschlusskurs über das alte Allzeithoch bei 86,80 EUR ausbrechen, könnte die Rally der letzten Wochen und Monate beschleunigt werden. Ein Anstieg in Richtung 105,86 EUR wäre dann möglich. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:85,22 EUR -0,07% (13.07.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:85,52 EUR +0,12% (14.07.2021, 08:36)