Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktie: Kursrutsch droht! AktienanalyseDie Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecycler, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen produziere börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese würden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Der Rohstoffbedarf Chinas beispielshalber diene vor allem Investoren als Gradmesser für die konjunkturelle Verfassung der Weltwirtschaft.In dem Kursverlauf von Aurubis spiegele sich diese Delle seit Sommer letzten Jahres innerhalb einer groben Seitwärtsphase zwischen 63,80 und 86,80 Euro wider. Innerhalb dieser allerdings lasse sich eindeutig eine potenzielle Trendwende in Form einer SKS-Formation ausmachen, deren Nackenlinie verlaufe leicht abfallend um 63,00 Euro und könnte schon bald aktiviert werden. Dies würde im weiteren Verlauf größere Verkaufsordern an den Märkten auslösen und zu einem deutlichen Kursrutsch führen.Noch halte sich das Wertpapier von Aurubis innerhalb einer neutralen Handelsspanne auf, jeder Cent Abschlag festige allerdings das bärische Szenario weiter und könnte schon sehr bald zu einem größeren Verkaufssignal führen. Unterhalb von 63,00 Euro müsse daher mit einer Aktivierung der beschriebenen SKS-Formation gerechnet werden, die Abgaben zunächst auf 60,00 Euro hervorrufen dürfte. Darunter sollte Aurubis bis mindestens in den Bereich von 51,55 Euro weiter nachgeben.Ein positives Signal könne die Aktie allerdings erst bei einem Kursanstieg mindestens über das Niveau von 71,30 Euro aussenden. In diesem Fall könnte Aurubis kurzfristig in den Bereich der rechten Schulter um 77,70 Euro zulegen. Ob es anschließend gelingt zurück an die Jahreshochs von 86,80 Euro anzusteigen, müsste an dieser Stelle neu bewertet werden. Tendenziell ist aber mit weiteren Abgaben zu rechnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 11.07.2018)Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:65,26 EUR -1,95% (11.07.2018, 12:34)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:65,08 EUR -2,16% (11.07.2018, 12:14)