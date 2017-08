Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

70,161 EUR -5,38% (10.08.2017, 15:48)



ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte. (10.08.2017/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Eggert Kuls von Warburg Research:Eggert Kuls, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF).Die Ergebnisse aus dem dritten Quartal seien erwartungsgemäß stark ausgefallen, so der Analyst. Dank Programms zur Ergebniserhöhung rechne er mit konstant wachsenden Gewinnen in den nächsten paar Jahren, was die positive Sicht auf das Wertpapier untermauere.Eggert Kuls, Aktienanalyst von Warburg Research, hat sein "buy"-Rating für die Aurubis-Aktie mit einem Kursziel von 84,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 10.08.2017)XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:70,18 EUR -5,46% (10.08.2017, 15:38)