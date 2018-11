Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,54 EUR -1,36% (09.11.2018, 09:07)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,94 CAD -6,14% (08.11.2018)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,56 USD -6,44% (08.11.2018)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (09.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nachdem die Wertpapiere der Cannabis-Unternehmen am Mittwoch noch eine große Rally hätten hinlegen können, hätten sie am Donnerstag wieder einen Großteil ihrer Gewinne vom Vortag abgeben müssen. Tilray, der größte Gewinner vom Mittwoch habe gestern in New York 15% auf 118,70 USD verloren. Canopy Growth habe am Abend in Toronto 7,6% auf 56,00 Kanadische Dollar (CAD) nachgegeben, Aurora 6,1% auf 9,94 CAD."Der Aktionär" sehe den gestrigen Handelstag nur als kurze Verschnaufpause an. Der große Trend bei den Cannabis-Aktien sei nach wie vor intakt. Zuletzt habe es positive Tendenzen in den USA gegeben. Letztlich habe Michigan dort als neunter US-Bundesstaat Cannabis für den Freizeitkonsum legalisiert. Die Bürger hätten sich in einer Volksabstimmung dafür ausgesprochen.Kurz zuvor sei bekannt gegeben worden, dass US-Justizsenator und Cannabis-Gegner Jeff Sessions sein Amt niedergelegt habe. Sessions sei für seine kritische Haltung gegenüber der Cannabis-Legalisierung bekannt gewesen: "Cannabis sei nur etwas weniger schlimm als Heroin". Damit habe jetzt einer der größten Kritiker der Cannabis-Legalisierung sein Amt niedergelegt. Schreite dieses in den USA jetzt tatsächlich weiter voran, würde sich für die Unternehmen ein gigantischer Markt eröffnen. Erste Schritte dahingehend seien auch in Utah und Missouri zu beobachten. Dort habe man sich zuletzt per Volksentscheid für die Legalisierung von Cannabis als Medizin entschieden.Trotz der Korrektur am Donnerstag zeige der Großteil der Cannabis-Aktien ein positives charttechnisches Bild. Aurora Cannabis sei zuletzt der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen. Diese Unterstützung gelte es nun zu verteidigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: