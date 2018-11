TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

9,94 CAD -6,14% (08.11.201, 23:39)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,56 USD -6,44% (08.11.2018, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (09.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis: Neue Fantasie aus den USA - Höchstkurse wieder möglich - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als Cannabis in Kanada legalisiert worden sei, sei die Aurora Cannabis-Aktie nach oben gegangen. Dann habe sie wieder nachgegeben und sich auf 5 Euro fast halbiert - das sei eine überfällige Korrektur im ganzen Sektor gewesen. Jetzt hätten die Kurse schon wieder angezogen. Am Mittwoch habe es nämlich gute Nachrichten gegeben. Zum einen sei Cannabis in drei weiteren US-Bundesstaaten legalisiert worden. Zum anderen sei der US-Justiz-Minister entlassen worden, der ein Cannabis-Gegner gewesen sei.Aktuell notiere die Aurora Cannabis-Aktie schon im Bereich von 7 Euro, aber das sei immer noch ein ordentlicher Discount zum Höchstkurs. Der Aktienprofi glaube, dass man bei den guten Werten - und zu denen zähle er Aurora Cannabis - die Höchstkurse wieder sehen werde.Mit der neuen Fantasie - mit der US-Legalisierung - ist es keine schlechte Idee, sich die eine oder andere Cannabis-Aktie ins Depot zu legen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2018) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:6,36 EUR -4,22% (09.11.2018, 13:24)