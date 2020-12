Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Corona-Krise mit ihren Folgen und Nebenwirkungen habe den Cannabis-Händlern arg zugesetzt. In dieser im Grunde kontaktreduzierten Welt sei es für diese Branche schwer gewesen, gutes Geschäft zu machen. Dank Joe Biden und Co hätten Cannabis-Aktien wie auch Aurora Cannabis im November nun eine Art Wiedergeburt erlebt. Die Frage, die sich Anleger jetzt stellen würden: Wo gehe die Reise für das Papier des kanadischen Cannabis-Produzenten hin?Positiv: Der Legalisierung von Marihuana mache in den USA durchaus bedeutsame Fortschritte. Eine jüngste Abstimmung im US-Repräsentantenhaus diene dafür als eindeutiger Beleg. Auch eine ganze Reihe von US-Bundesstaaten habe das Rauschmittel bereits legalisiert. So hätten die Wähler in Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota sich für die Legalisierung von Freizeit-Marihuana entscheiden, während Mississippi und South Dakota die Initiativen zur Legalisierung von medizinischem Cannabis gebilligt hätten. Und diese Toleranz gegenüber der Droge könnte durchaus auf andere Länder weltweit ausstrahlen.Negativ auf Aurora abgestrahlt habe jedenfalls unter dem Strich das Jahr 2020. So sei die Aktie trotz des jüngsten Aufschwungs seit Anfang des Jahres um rund 60 Prozent gefallen. Die Kanadier hätten einen Großteil dieses Jahres damit verbracht, ihr Geschäft umzustrukturieren und Kapital zu beschaffen, während man wachsende Verluste verzeichnet habe. Immerhin: Die Zahlen fürs erste Quartal 2021, die Anfang November kommuniziert worden seien, seien besser als erwartet ausgefallen. Den nächsten Einblick in die Bücher gewähre Aurora den Anlegern (voraussichtlich) am 17. Februar.Aurora gehört nicht zu den Branchenfavoriten des "Aktionär", der andere Werte favorisiert. Für Anleger, die auf eine weitere Erholung im Cannabissektor wetten und dabei breit aufgestellt sein wollen, gibt es eine richtig intelligente Lösung: "Der Aktionär" hat nämlich einen Korb aus den größten Unternehmen des North American Marijuana Index zusammengestellt: den AKTIONÄR North America Cannabis Select 10 Performance-Index, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 08.12.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsenmedien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.