Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (12.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Das Wertpapier lege ordentlich zu. Grund seien hervorragende Ergebnisse im ersten Quartal (per 30. September). Der Reingewinn sei im Berichtszeitraum auf 105,5 Mio. USD geklettert, nach 3,6 Mio. USD in der entsprechenden Vorjahresperiode. Im Vorquartal (Q4 per 30. Juni) habe Aurora Cannabis 79,9 Mio. USD erzielen können. Der Gesamtumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 260% gewachsen und gegenüber dem Vorquartal um 55% auf 29,7 Mio. USD. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Gramm getrocknetem Cannabis sei im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf 8,39 USD gestiegen, während die Cashkosten pro Gramm sogar um 12% auf 1,90 USD gesunken seien.Bei Cannabisextrakten sei die Marge extrem hoch geblieben. Zwar sei der Nettoverkaufspreis pro Gramm um 26% auf 12,12 USD gefallen, die Kosten seien mit 22% jedoch nahezu genauso stark gesunken. Und diese seien mit 1,45 USD nur ein Bruchteil des Verkaufspreises. Gleichzeitig sei die Patientenzahl deutlich gestiegen: Aktive registrierte Patienten seien um 250% auf 67.484 gestiegen. Aurora habe dabei vor allem von den zahlreichen Übernahmen in der Vergangenheit profitiert."Der Verkaufsstart für erwachsene Verbraucher in Kanada war für Aurora sehr erfolgreich. Alle Produktkategorien und Marken entwickelten sich sehr stark", so Terry Booth, Vorstandsvorsitzender von Aurora. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere rasch steigende Produktionskapazität zu einer weiteren Beschleunigung des Umsatzwachstums führen wird."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link