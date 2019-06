Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (12.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Ein Fortschreiten der Legalisierung von Marihuana in Deutschland lasse weiter auf sich warten. Weit über ein Jahr habe der Bundestag die Anträge der Opposition zu Cannabis liegen lassen. Heute habe der Gesundheitsausschuss nun den Antrag der FDP zur rechtlichen Klarstellung kommunaler Modellprojekte und den Antrag der Linken zur Entkriminalisierung der Konsumenten abgelehnt.Ganz vorbei sei es allerdings noch nicht mit den Anträgen, so der Deutsche Hanfverband (DHV). Der Bundestag selbst müsse noch entscheiden, das Votum des Gesundheitsausschusses sei aber richtungsweisend. Während zwei Anträge nun eine Ablehnungsempfehlung erhalten hätten, stehe die Entscheidung über das Cannabiskontrollgesetz der Grünen und über die Petition des DHV noch aus.Man dürfe gespannt sein, wie sich die Gesetzeslage zum Thema Cannabis in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln werde. Experten sähen am deutschen Markt gigantisches Potenzial für Cannabis. Er gelte als der voraussichtlich größte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Nordamerikas. Einige nordamerikanische Unternehmen hätten sich bereits positioniert. Aurora Cannabis z.B. habe mit der Aurora Deutschland GmbH eine Deutschlandvertretung. Diese habe kürzlich eine Ausschreibung für den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland gewonnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: