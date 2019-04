Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,90 Euro +1,05% (10.04.2019, 15:50)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,83 CAD +0,94% (10.04.2019, 15:51)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (10.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Mark Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Mark Bottomley von Canaccord Genuity die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) weiterhin spekulativ zu kaufen.Aurora Cannabis Inc. habe mitgeteilt, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung für den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland unter fast 80 Bewerbern einer von drei Gewinnern zu sein.Die Analysten von Canaccord Genuity sind der Ansicht, dass der deutsche Markt langfristiges Potenzial bieten könnte. Die Marktgelegenheit alleine im medizinischen Bereich sei mehr als doppelt so groß wie in Kanada.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Aurora Cannabis-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "speculative buy" ein und erhöhen das Kursziel von 13,00 auf 13,50 CAD.Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,94 Euro +1,56% (10.04.2019, 15:44)