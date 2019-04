Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (03.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Im vergangenen Herbst habe Kanada Marihuana vollständig legalisiert. Dies habe große Euphorie ausgelöst, einige weitere Staaten seien gefolgt, in anderen seien deutliche Legalisierungstendenzen zu beobachten. Zuletzt habe auch Israel einen Vorstoß gewagt. Seit 1. April sei der Konsum von Cannabis in Israel kein Verbrechen mehr. Es handle sich dabei um eine dreijährige Versuchsphase, in der Cannabis-Besitz nicht mehr automatisch zur Strafanzeige führe. Jedoch gelte dies nur für den Gebrauch in den eigenen vier Wänden und auch nur für den Besitz kleiner Mengen. Bis zu 15 Gramm sei die Grenze für den persönlichen Gebrauch. Jeder, der in der Öffentlichkeit mit Marihuana erwischt werde, werde zu einer Geldstrafe verurteilt. Habe sich die Probezeit bewährt, könnte sich die Regelung durchaus dauerhaft durchsetzen. Jedoch müsse man ganz klar sagen, dass die vollständige Legalisierung von Cannabis in Israel damit erst einmal nicht erfolge.In Israel aktiv sei z.B. die Cronos Group (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON). Aber Aurora Cannabis sei in Israel engagiert. Für beide Marihuana-Anbieter sei die Entwicklung sicherlich positiv, sie werde aber erst einmal keine großen Auswirkungen auf die Geschäfte haben. Aurora könne ohnehin mit einer hohen weltweiten Präsenz punkten. Durch eine ausgeprägte Übernahme- und Kooperationsstrategie sei Aurora inzwischen in 24 Ländern weltweit aktiv. Zuletzt habe sich das Unternehmen einen weiteren Experten an Bord geholt. Der US-Milliardär Nelson Peltz werde künftig Aurora bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten. Das Unternehmen erhoffe sich von der Zusammenarbeit zudem, mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente ausloten zu können.Der Aurora Cannabis-Aktie sei zuletzt nach der Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit Peltz der charttechnische Ausbruch gelungen. DER AKTIONÄR zähle den Titel neben Canopy Growth weiter zu den Favoriten im Sektor. Bei Cronos könnten Investoren auf eine mögliche Übernahme setzen. Anleger, die ein spekulativeres Investment im Cannabis-Sektor suchen, liegen bei Village Farms oder Creso Labs richtig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,90 EUR -1,25% (03.04.2019, 13:42)