Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

3,529 EUR -5,77% (10.10.2019, 16:22)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,32 CAD -2,74% (10.10.2019, 16:08)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (10.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Cannabis-Branche komme einfach nicht zur Ruhe. Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten Aurora Cannabis, Canopy Growth und viele andere bei den Quartalszahlen für eine Enttäuschung gesorgt hätten, folge nun auch HEXO (ISIN: CA4283041099, WKN: A2N455). Das Unternehmen habe für das am 31. Juli zu Ende gegangene Quartal eine Umsatzwarnung ausgegeben. Zudem habe es seinen Ausblick für das Fiskaljahr 2020 gesenkt. Die HEXO-Aktie verliere daraufhin zum Handelsstart in Toronto mehr als 18 Prozent.Die schwachen Zahlen von HEXO hätten auch die anderen Marihuana-Aktien ins Minus gezogen. Aurora Cannabis und Canopy Growth beispielsweise würden im frühen Handel mehr als drei Prozent verlieren. DER AKTIONÄR glaube, dass nun die letzte Phase der Korrektur im Cannabissektor laufe. Inzwischen seien die negativen News und Ängste der Marktteilnehmer überproportional in den Kursen eingepreist.Anleger sollten Aurora Cannabis & Co auf der Watchlist belassen, um zu handeln, sobald die Titel wieder ein positives charttechnisches Signal liefern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:4,00 USD -2,68% (10.10.2019, 16:07)