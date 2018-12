Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,29 EUR +4,13% (06.12.2018, 16:26)



TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,41 CAD +3,22% (06.12.2018, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

4,7901 USD -11,29% (06.12.2018, 16:13)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (06.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aktie von Aurora Cannabis sei in den letzten Wochen massiv unter Druck geraten. Zum einen sei aus dem Sektor erst einmal die Luft raus gewesen, nachdem Mitte Oktober Kanada Cannabis vollständig legalisiert habe. Letztlich habe zudem der Konkurrent Aphria für massiven Druck auf den gesamten Sektor gesorgt. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet habe, sei Aphria für Gabriel Grego von Quintessential Capital Management (QCM) ein "schwarzes Loch". Auf einer Konferenz in New York habe er das Kursziel von 0 Dollar für Aphria ausgerufen. Anleger seien daraufhin in Panik geraten und hätten die Aktien in den Keller geschickt.Wenn auch nicht in dem Ausmaß wie Aphria, seien auch die anderen Werte der Branche in die Knie gegangen. So auch die beiden Top-Cannabis-Unternehmen Canopy Growth und Aurora Cannabis.Canopy Growth sei dabei auch unter die charttechnisch wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie zurückgerutscht. Damit rücke nun das Juli-Tief bei 31,81 CAD (Kanadische Dollar) in den Fokus, das verteidigt werden sollte. Ähnlich sehe es bei Aurora Cannabis aus. Die Aktie befinde sich nur noch knapp über dem Augusttief dieses Jahres von 5,29 CAD. Heute könnten derweil beide Werte mit einem Plus in den kanadischen Handel starten."Der Aktionär" zähle weiterhin Aurora Cannabis und Canopy Growth zu den klaren Favoriten im Sektor. Derzeit befinde sich der ganze Sektor in einer ausgedehnten Korrekturphase, die von den Gerüchten zu Aphria noch verstärkt werde. Dadurch seien selbst bei den besten Werten Übertreibungen nach unten möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: