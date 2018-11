TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

8,25 CAD +2,74% (21.11.2018, 23:39)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,25 USD +3,65% (21.11.2018, 22:00)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybrid. (22.11.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktie: Anleger fassen wieder Mut - Interessantes Setup - ChartanalyseInvestoren witterten die günstige Gelegenheit sich mit Aktien des kanadischen Cannabisproduzenten Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB, NYSE-Symbol: ACB) einzudecken und hoben die Aktie intraday um mehr als 4,6 Prozent in die Höhe. Damit eröffnet sich auch aus technischer Sicht wieder ein interessantes Setup, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das noch recht junge Unternehmen an der NYSE habe keinen guten Start erwischt, eine geplatzte Kooperation mit einem großen US-Getränkehersteller habe die Aktie binnen sechs Wochen um über 50 Prozent abstürzen lassen. Doch im Bereich von 5,39 US-Dollar habe das Papier wieder halt gefunden und sei noch vor den Augusttiefs von 4,04 US-Dollar wieder zur Oberseite abgedreht. In dieser Woche mache sich derzeit eine hoffnungsvolle Doji-Kerze breit, die womöglich für einen Trendwechsel sorgen könnte und entsprechende Long-Positionen erlaube einzugehen - besonders im Hinblick auf ein sog. Breakaway-Gap vom heutigen Tag.Ausgehend von dem jetzt überwundenen Abwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Monats könnte mit weiterer Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer ein erster Kurssprung in den Bereich von 6,78 US-Dollar gelingen, darüber sogar bis 7,50 US-Dollar aufwärts erreichen. Alleine für diesen Weg, lohne es sich bereits Long-Positionen über passende Scheine zu eröffnen. Insgesamt könnte seit dem 14. November sogar noch ein Boden in der Aurora Cannabis-Aktie hervorgehen.Ein Rückfall zurück auf die Wochentiefs bei 5,62 US-Dollar wäre in den kommenden Stunden noch nicht weiter schlimm, jeglicher Abschlag darunter berge hingegen die Gefahr eines Tests des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals um 4,00 US-Dollar. Dort aber sollte wieder merkliche Kaufbereitschaft einsetzen, nicht zuletzt, weil der EMA 200 auf Wochenbasis bei aktuell 3,61 US-Dollar eine stützende Wirkung besitze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:5,55 EUR +0,91% (22.11.2018, 09:15)