Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,62 EUR -7,82% (11.07.2019, 22:26)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (12.07.2019/ac/a/nw)



Beelen (www.aktiencheck.de) - Aumann: Wirklich üble Gewinnwarnung! Kursverluste gerechtfertigt - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Verkauf der Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG).Die Aumann AG habe zuletzt eine Gewinnwarnung abgegeben. Kurz nach dem Börsengang sei die Aumann-Aktie von 40 auf 90 Euro gestiegen und jetzt notiere sie mittlerweile bei 14 Euro - das sei also ein massiver Einbruch. Der Aktienprofi erinnere, dass Aumann u. a. Anlagen für Elektromotoren baue. Das Geschäft laufe nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit. Das Problem sei aber das Kerngeschäft, d. h. andere Anlagen, hauptsächlich für die Automobilbranche. Hier habe man massive Auftragseingangsverluste ausgewiesen. Aumann habe laut dem Börsenexperten eine wirklich üble Gewinnwarnung ausgegeben: Statt zu wachsen, werde man schrumpfen. Der Gewinn werde in diesem Jahr förmlich einbrechen. Die Kursverluste bei der Aumann-Aktie sind also gerechtfertigt, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.07.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Aumann-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:14,50 EUR -18,54% (11.07.2019, 17:35)