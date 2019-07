Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Der Maschinenbauer Aumann habe vor dem Hintergrund eines enttäuschenden Auftragseingangs im ersten Halbjahr seine Ansprüche an 2019 zurückgeschraubt. Beim Umsatz sei nunmehr mit 240 bis 260 Millionen Euro zu rechnen, habe das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. Bisher habe Aumann auf die 290,8 Millionen Euro des Vorjahres noch etwas draufsatteln wollen.Wiederholte Verschiebungen von Auftragsvergaben mit signifikantem Volumen hätten zu einem enttäuschenden Auftragseingang von 85 Millionen Euro im ersten Halbjahr geführt. Ausschlaggebend für diese Entwicklung seien insbesondere der rückläufige Fahrzeugabsatz und die daraus resultierende Verunsicherung in der Automobilindustrie.Aumann avisiere für das Gesamtjahr nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von bestenfalls 22 Millionen Euro. "Abhängig von der weiteren Marktentwicklung" können es aber auch nur 16 Millionen Euro werden. Eigentlich sollten in diesem Jahr etwas mehr als die 2018 erwirtschafteten 29,3 Millionen Euro herauskommen.Das Ausmaß sei alarmierend, habe Analyst Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser am Donnerstag in einer ersten Reaktion geschrieben. Das untere Ende der neuen Umsatzzielspanne für 2019 liege nun rund 20 Prozent unter seiner Prognose und der Konsensschätzung. Beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) liege das untere Ende des neuen Ausblickkorridors sogar mehr als 40 Prozent unter den Erwartungen.Aumann erwarte, dass die Entwicklung über das laufende Geschäftsjahr anhalten könnte.Anleger machen um die Aumann-Aktie einen großen Bogen - Finger weg, rät Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Mit Material von dpa-AFX