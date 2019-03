Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangen Woche verabschiedete sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei einem Stand von 11.685 Punkten mit einem Jahreshoch aus der Handelswoche, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Nach dem unerwartet positiven Jahresstart an den internationalen Aktienbörsen stünden in dieser Woche mit dem Zins-Entscheid der US-Notenbank FED und der Veröffentlichung der vorläufigen März-Einkaufsmanagerindices für Frankreich, Deutschland, die Eurozone und die USA wichtige Ereignisse für den weiteren Verlauf auf der Agenda. In den USA werde zwar keine Anhebung der Leitzinsen erwartet, trotzdem würden Anleger exakt auf die Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell achten. Interessant sei vor allem dessen Einschätzung zu den Wachstumsperspektiven der US-Ökonomie. Sollten diese weiter sinken, wäre eine längere Zinspause der FED wahrscheinlich und könnte einen erneuten Aufwärtsimpuls für amerikanische Aktien auslösen. Erst am Freitag würden dann die aktualisierten Einkaufsmanagerindices Aufschluss über die realwirtschaftliche Dynamik geben.



In Deutschland sei die Stimmung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes zuletzt deutlich auf 47,6 und damit unter die wichtige Marke von 50 Punkten gefallen. Erwartet werde mit 48 Punkten zumindest eine Stabilisierung. (19.03.2019/ac/a/m)

