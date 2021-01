Über alle Geschäftsbereiche hinweg habe Goldman Sachs die Erwartungen übertroffen. Insbesondere der boomende Aktienhandel und das Wachstum in der Vermögensverwaltung und im Investment Banking seien der US-Bank zugutegekommen. Vor allem das für die Bank sehr lukrative Geschäft mit Börsengängen habe sich als Umsatztreiber erwiesen. Außerdem sei wie beim Rivalen J.P. Morgan auch bei Goldman Sachs der Handel mit Aktien und Anleihen gestiegen. Zusätzlich profitiere das New Yorker Geldhaus von seiner geringen Abhängigkeit vom Privatkundengeschäft, welches in der aktuellen Phase aufgrund der Pandemie mit großen Kreditrisiken verbunden sei.



Insgesamt habe Goldman Sachs im Geschäftsjahr 2020 einen Nettogewinn von USD 9,5 Mrd. generiert, was einem Anstieg von zwölf Prozent entspreche. Ebenso sorge der neu gewählte Präsident Joe Biden für Optimismus bei Goldman Sachs, denn bereits zum zweiten Mal erhöhe das Institut seine Konjunkturschätzung für das aktuelle Jahr. Mittlerweile rechne die US-Bank mit einem Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent in 2021.



Im Gegensatz zu J.P. Morgan Chase und Goldman Sachs habe die Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) einen Gewinnrückgang im vierten Quartal 2020 verzeichnet. Mit USD 4,6 Mrd. habe die Großbank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7 Prozent schlechter abgeschlossen. Die Einnahmen seien sogar um 10 Prozent auf USD 16,5 Mrd. zurückgegangen. Trotz einer Ertragssteigerung von 7 Prozent habe die Citigroup vor allem im Investment Banking enttäuscht. Jedoch habe die US-Bank im Bereich des Aktienhandelsgeschäftes glänzen können. Die Erträge seien in diesem Bereich um satte 57 Prozent angestiegen. Dennoch sei der Jahresgewinn 2020 um 41 Prozent eingebrochen. Nach dem abgeschlossenen Krisenjahr 2020 wolle sich die Citigroup auf eine bessere Zukunft konzentrieren. Besonderer Fokus liege hierbei auf der designierten Chefin der US-Bank Jane Fraser, welche für eine positive Transformation sorgen solle. Die Aussichten auf das billionenschwere Konjunkturpaket der neuen US-Regierung würden die Bank zuversichtlich für die Zukunft stimmen lassen.



Die Aktie von J.P. Morgan werde aktuell bei USD 138,04 (20.01.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 141,17 (14.01.2021) und das Jahrestief bei USD 76,20 (23.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 19 Analysten die Aktie auf "buy", sieben auf "hold" und drei auf "sell" setzen.



Die Aktie von Goldman Sachs werde aktuell bei USD 294,20 (20.01.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 307,87 (14.01.2021) und das Jahrestief bei USD 132,60 (23.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 19 Analysten die Aktie auf "buy", sechs auf "hold" und zwei auf "sell" setzen.



Die Aktie der Citigroup werde aktuell bei USD 63,69 (20.01.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 76,99 (22.01.2020) und das Jahrestief bei USD 34,24 (23.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 21 Analysten die Aktie auf "buy", sechs auf "hold" und keiner auf "sell" setzen. (21.01.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Wenige Stunden nach der Vereidigung Joe Bidens zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten stehen bereits Pläne für ein Billionen schweres Konjunkturpaket, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Neben dem bereits im Dezember beschlossenen Konjunkturpaket sollten im Kampf gegen die Pandemie und die damit verbundene Wirtschaftskrise in den USA laut des neuen Präsidenten weitere USD 1,9 Bn. umgerechnet rund EUR 1,6 Bn. zur Verfügung gestellt werden. Davon dürften vor allem die großen US-Banken profitieren.Die anhand der Bilanzsumme gemessen größte Bank der USA, J.P. Morgan Chase (ISIN US46625H1005/ WKN 850628), habe ihren Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 42 Prozent steigern können. Die Großbank habe alleine im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2020 USD 12,1 Mrd. verdient - im gleichen Zeitraum habe die Investment Bank ihre Risikovorsorge in Höhe von USD 5 Mrd. abbauen können. CEO Jamie Dimon habe dies mit "positiven Impfstoff-Nachrichten und Entwicklungen beim Thema Konjunkturhilfen begründet."Neben J.P. Morgan Chase überrasche auch die US-Großbank Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) zum Ende des vergangenen Jahres mit einem überraschend starken Quartal. Alleine in den drei Monaten bis Ende Dezember habe das Unternehmen USD 4,5 Mrd. verdient und somit 135 Prozent mehr als im Vorjahr. Das positive vierte Quartal habe die Markterwartungen bei weitem übertroffen und an den Börsen für deutliche Zuwächse gesorgt.