Boston (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Schlagzeilen stehen in auffallendem Kontrast zu den ermutigenden Nachrichten der Gesundheitsämter über die Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen, auch wenn die makroökonomischen Daten weiterhin verheerende Ergebnisse für das erste Quartal signalisieren und die Zentralbanker vor den schwierigen Zeiten warnen, die noch vor uns liegen, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.



Nachrichten darüber, wie COVID-19 eingedämmt und behandelt werden könne, würden vorerst noch mehr dazu beitragen, den Märkten eine Richtung zu geben, auch wenn einige Quartalsberichte ein besseres Bild davon vermitteln würden, welche Unternehmen einen Plan hätten, um die schwierigen Monate zu überstehen. Man sollte auf den Dollar achten, so Christopher Smart. Jedes Anzeichen einer weiteren Schwäche könnte auf eine Rückkehr zur Normalität hindeuten, wenn Anleger Safe-Haven-Geschäfte aufgeben würden. (04.05.2020/ac/a/m)



